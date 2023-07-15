Erdoğan'ın '15 Temmuz' programı belli oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma etkinlikleri çerçevesinde ülke genelinde binlerce etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programı için Beylerbeyi Stadyumu'na katılacak ve burada bir konuşma yapacak.

Erdoğan'ın '15 Temmuz' programı belli oldu

Türkiye’nin demokrasi ve geleceğine sahip çıktığı gün olan 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı darbe girişimine halk izin vermemişti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak idrak edilen günün 7.yıldönümü kapsamında çok sayıda program yapılacak. Programlarda şehitler anılacak, gazilere minnet duyulacak.

Söz konusu programlara devlet erkânı da katılım gösterecek. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek olan "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programına katılacak.

MECLİS’TE TÖREN DÜZENLENECEK

Meclis'te düzenlenecek '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Meclis bahçesinde bomba düşen alana karanfil bırakılacak, dualar edilecek. Meclis'teki programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ PROGRAMLARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tören Programı'nda ise Ankara Karşıyaka'daki şehit mezarlığında dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşecek.  

18.30'da başlaması planlanan program Beylerbeyi Stadyumu'nda halka açık şekilde gerçekleştirilecek.

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