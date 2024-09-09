Erdoğan'dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı: 'Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir'

Üç aylık yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere derslerinde, öğretmenlere de görevlerinde başarılar diledi.

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Erdoğan'dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı: 'Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir'

2024-2025 eğitim öğretim yılı, bugün itibarıyla başladı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi temasıyla hazırlanan açılış dersi ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi dersler" yazılı görsel de yer aldı.

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