Erdoğan’dan 'Teğmenler' İçin Bir Açıklama Daha: 'Ordumuzun Yıpratılmasına Müsaade Etmeyiz'

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Buradan ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında, ekranları başında, bizleri takip eden vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz son kabine toplantımızdan bugüne, aşk ile koşan yorulmaz düsturuyla ülkemiz ve milletimiz için aşkla çalışıyoruz. Ağustos ayına damga vuran şanlı zaferlerimizi her sene olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla andık. 26 Ağustos'ta Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt Zaferimizin 953. seneyi devriyesini nasıl gururla idrak ettiysek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da bu topraklardaki varlığımızı tescilleyen büyük zaferin 102. yıl dönümünü aynı heyecanla kutladık.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Harp okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek, genç teğmenlerin ve kıymetli ailelerinin mezuniyet sevincini paylaştık. Bu sene harp okullarımızdan 103'ü misafir olmak üzere 1613 öğrencimiz mezun oldu. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. Vatanına, milletine, milli iradeye ve milletin inanç değerlerine yürekten bağlı gençlerimizi Türkiye Yüzyılının mimarları olarak görüyoruz.

"Ordumuzun disiplinine, insıcamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle çok boyutlu şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için geçerlidir. Dün Savarona yatını ziyaret ettik. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Zamanla aktörler değişse de bu siyaset tarzı maalesef kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını halen sürdürmektedir. Son günlerde bunun tekrar ayyuka çıktığına şahitlik ediyoruz.

Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri üç beş oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp, iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandı iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söylediklerinin kıymeti yoktur."

NARİN AÇIKLAMASI

Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Adalet önünde mutlaka hesap soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım

AYŞENUR EZGİ

"Ayşenur Ezgi'nin kanının yerde kalmaması için her hukuki adımı atacak, İsrail'le mücadeleyi en üst düzeyde Adalet Divanı'na da müracaatla devam ettireceğiz"

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