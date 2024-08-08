Erdoğan'dan Şehit Habip Murat Alp'in Ailesine Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.

Erdoğan'dan Şehit Habip Murat Alp'in Ailesine Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı, acılı aileye mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından şu açıklama yapılmıştı:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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