Erdoğan'dan Safiye Soyman'a Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'ı telefonla aradı. Erdoğan, Soyman'a taziye dileklerini iletti.

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Erdoğan'dan Safiye Soyman'a Taziye Telefonu

Sanatçı Safiye Soyman, 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz’ün kaybıyla sarsıldı.

Soyman’ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtatılamadı.

ERDOĞAN’DAN SOYMAN’A TELEFON

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini paylaştı.

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Recep Tayyip Erdoğan Safiye Soyman
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