Erdoğan'dan Memleketi Rize'de Komşu Ziyareti

Memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, komşularıyla sohbet etti.

Son Güncelleme:
Erdoğan'dan Memleketi Rize'de Komşu Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti. Erdoğan, Güneysu'da kurulan Potomya Arama Kurtarma ekibiyle görüştü, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erdoğan'dan Memleketi Rize'de Komşu Ziyareti - Resim : 1

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Komşularını ziyaret eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, komşularıyla bir süre sohbet etti.

Erdoğan'dan Memleketi Rize'de Komşu Ziyareti - Resim : 2

Bir çocuğun milli takım formasını da imzalayan Erdoğan, ziyaretin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'dan Mahmud Abbas Tepkisi: 'Bizden Özür Dilemesi Lazım'Erdoğan'dan Mahmud Abbas Tepkisi: 'Bizden Özür Dilemesi Lazım'Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Rize
Son Güncelleme:
AYM, DEM Partili Aydeniz'e Tazminat Ödenmesine Hükmetti AYM, Aydeniz'e Tazminat Ödenmesine Hükmetti
Başkentte Yol Çalışması Kazaya Neden Oldu! Otomobil Alev Alev Yandı Başkentte Yol Çalışması Kazaya Neden Oldu! Otomobil Alev Alev Yandı
İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'
Araç Sahipleri Dikkat! 100 Bin Liradan Fazla Masraf Çıkabilir 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz
Memurları İlgilendiriyor! Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu