Erdoğan'dan Memleketi Rize'de Komşu Ziyareti
Memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da komşularını ziyaret etti. Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, komşularıyla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti. Erdoğan, Güneysu'da kurulan Potomya Arama Kurtarma ekibiyle görüştü, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI
Komşularını ziyaret eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, komşularıyla bir süre sohbet etti.
Bir çocuğun milli takım formasını da imzalayan Erdoğan, ziyaretin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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