Erdoğan'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümü için mesaj

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum."