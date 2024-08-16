Erdoğan'dan Gece Yarısı Atama Kararları! Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi

16 Ağustos 2024 Tarihli ve 32634 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden emekliye sevk edildi. Çetin'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

Resmi Gazete'de, "Yaş haddinden emekliye sevk edilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali ÇARDAKCI atanmıştır" denildi.

Jandarma komutanlığına atanan Çardakcı, 2017’den bu yana Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Çardakcı görevi 1 Eylül itibarıyla devralacak.

ÇETİN'İN EMEKLİLİK KARARINA DİRENDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Gazeteci İsmail Saymaz; İçişleri Bakanlığı’nın, 65 yaşını dolduran Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’i emekli etmek istediğini ancak Çetin’in bu karara direndiğini yazmıştı. Arif Çetin'e çok yakın bir isim Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’a şu açıklamayı yapmıştı:

“Arif Paşa çok rahatsız. Kendisi, ‘Ben bu devlete 48 senemi verdim. Bizler yeniçeri değiliz. Askeri bürokraside görev yapıyoruz. ‘Öl’ derlerse ölürüz. Ne isterlerse onu yaparız. Hayatım boyunca kanunların dışına çıkmadık. Bize ne emrediliyorsa onu yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımız ne derse o olur. Yaşım 65. Emekliliğim geldi. Devam etmem için Meclis’ten yasa çıkması gerekiyor. Emekli olmamda da bir sakınca yok. Herkes bir gün emekli olacak. İnsanların kişilik haklarına dokunulmasına üzülüyorum’ diyor. Bu süreç paşamızı çok yıprattı.”