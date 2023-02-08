Erdoğan'dan "Asker-polis yok" diyen depremzedelere: Şerefsizlerin ağzına onları meze yaptırmayız

Türkiye'de 10 ili sarsan depremin üçüncü gününde bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da açıklama yaptı.

Hatay'ın son durumu hakkında bilgi veren Erdoğan, can kaybının 9 bin 57'ye ulaştığını açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasında ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan, "Bu dönem bir birlik, beraberlik dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi şu anda hazmedemiyorum. Bunun yanında üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmasa ben bugün farklı konuşurum" dedi.

Erdoğan, bölgede polis asker göremediğini söyleyen depremzedelere "Bazı haysiyetsiz namussuz kişiler Hatay'da asker polis göremedik diye iftira atıyorlar. Bizim askerimiz polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına onları meze yaptırmayız" sözleriyle tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR FELAKETE HAZIR OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Tüm vefaat eden kardeşlerimin yakınlarına sabırlar diliyorum. Depremin yaşandığı andan itibaren kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular.

Ülke genelinde AFAD'ın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, ediyor, edecek. İşimiz kolay değildi. Depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına hava şartlarının zorluğu eklendi. Buna rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine gönderdik.

Sayıları 60 bini bulan akredite kişi canla başla çalışıyor. Diğer 71 vilayetin tamamından yardım konvoyları deprem bölgesine çıkarıldı. Elbette eksikler var. Şartlar çok açık ve net ortada. Böyle bir felakete hazır olabilmek mümkün değildir.

"MAKAMIN SORUMLULUĞU OLMASA FARKLI KONUŞURUM"

Çalışmaların daha etkin yürütülmesi için deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Gereken her adımı atarak kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz.

Bu dönem bir birlik, beraberlik dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi şu anda hazmedemiyorum. Bunun yanında üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmasa ben bugün farklı konuşurum.

Bazı haysiyetsiz namussuz kişiler Hatay'da asker polis göremedik diye iftira atıyorlar. Bizim askerimiz polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına onları meze yaptırmayız."