Erdoğan'dan 15 Temmuz Açıklaması: TSK'dan Kaç Subay İhraç Edildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

'HİÇBİR ÜLKE KENDİNİ YÜZDE 100 GÜVENDE HİSSEDEMEZ'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yılını geride bırakmak üzere. Çatışmalar zaman zaman tırmanarak ciddi can kayıplarına ve yıkımlara yol açarak devam ediyor. Savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görünmüyor. Türkiye olarak savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan iki komşumuza da zarar veren bu kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz.

7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır. İsrail, güvenliğini daha çok toprak işgal etmekle aradıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir ülke, kendini yüzde 100 güvende hissedemez.

Zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken, kalıcı barışa giden yolun açılmasını için yoğun çaba sarf ediyoruz. Arzumuz kısa sürede ateşkes ilan edilerek, Gazze halkının biraz nefes alması gerektiğidir. Bunu NATO Zirvesi'nde muhataplarıma ifade ettim.

KAÇ SUBAY İHRAÇ EDİLDİ?

Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Kuzey Irak'ta Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız. Terör bataklığını mutlaka kurutmak zorundayız.

Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık.

15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi."

Kaynak: Gerçek Gündem