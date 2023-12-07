Erdoğan Yunanistan'a indi: Miçotakis'le kameralar karşısına geçecek

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Erdoğan ile birlikte Atina’ya gitti.

Erdoğan, 12.30'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou ile görüştü.

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile görüşmesinde şunları kaydetti;

"6 yıl aradan sonra tekrar Atina'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum. Bugün geniş bir adeta bakanlar heyeti ile buradayız. Bakanlarımız birbirleri ile muhatapları ile gayet anlamlı bilinçli görüşmeler yapacaklar. Hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Tabi aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler.

Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafı ile konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır. "

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu da, şunları kaydetti;

İki ülkenin de yaşadığı trajik olaylar, doğal afetler iki halkta da ortak olan bir niteliği gösterebildi bize. İki halkın da özelliği dayanışma ve insaniyet duygusudur. Trajik olaylar bunu açık olarak göstermeye vesile oldu. İkili görüşmelerimizin daha ileriye götürülmesi, aramızdaki gergin havanın en yakın zamanda olumlu bir şekilde gelişmesi bu tespitler ışığında bize yardımcı olup çok sağlam bir zemin sağlamaktadır. Etrafımızda cereyan eden olaylara bir göz atacak olursak, biz iki ülkenin iş birliği içerisinde beraber çalışması ve olumlu bir hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı bazında bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz çok açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan ile Türkiye'nin her zamankinden fazla mevcut olan bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir.

Farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütebilmek sanırım bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeylere götürebilecektir. Sayın Cumhurbaşkanı bu düşüncelerle sizden dost Türk halkına barış ve rehaf dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Bu ortak çalışmaların en olumlu bir şekilde cereyan etmesini 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına başarılar diler, sizlere tekrar hoşgeldiniz diyorum.

SIRA MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNDE

Erdoğan daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile 14.00’te kameralar karşına geçerek açıklamalarda bulunacak.

VİZE UYGULAMASININ BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Reuters'a konuşan yetkililer, Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için geçici vize uygulamasını yeniden yürürlüğe sokacağını bildirdi. 7 günlük geçici vize anlaşmasının, ikili görüşmelerin ardından açıklanacağı ileri sürüldü. Reuters'ta yer alan haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Yetkililer, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden Türkiye vatandaşlarının Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için yedi günlük turist vizesine yeniden başvurabilmeleri için izin aldığını ve bunun iyi niyetin bir kanıtı olarak ziyaret sırasında duyurulmasının beklendiğini dile getirdi."