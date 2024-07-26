Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nda Konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. HIT-30 tanıtım toplantısında sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Az önce çeşitli sektörlerde başarı hikayesi yazan kardeşlerimize ödüllerini takdim ettik. Şirketlerimize teşekkürlerimizi bizzat ilettik. Firmalarımızın her birini canı gönülden tebrik ediyorum.

Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki siz üretin, istihdam yaratın. Sizlerden bizi hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır. Sermaye düşmanlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. Bugünkü toplantımız işte bu samimiyetimizin sembolüdür.

Programın hazırlanmasında emeği olan herkesi tek tek kutluyorum. Özellikle dünyamızın içinden geçtiği dönüşümde geleceğe yönelik atılan bu adımlar Türkiye için önemlidir.

Gazze'de 16 bini masum çocuk, 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi. ABD'nin kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bin insanı katledeni Temsilciler Meclis'i alkışlıyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri dünya çocukların öldürülmesini uzaktan seyrediyor.

Bunların katili olan Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Hani demokrasi, hani insan hakları? Hepsi bir tarafta orada bir alış curcunası. Bırakın katliamı durdurmayı, bu caniye orada kürsü veren, büyük bir şevkle tam 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken utanmıyor. Adalet yok, hukuk yok, vicdan yok, barış için sorumluluk almak yok. Zalimin zulmünden dolayı itibar gördüğü mazlumun ahının yok sayıldığı bir cinnet halini görüyoruz.

Tam bağımsız Türkiye hedefi ile Türkiye Yüzyılını hayata geçirmek için her alanda çalışma içindeyiz. Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar, ne 6 Şubat depremlerinin faturası bizi yolumuzdan alıkoyamadı. Şartlar ne olursa olsun hedeflerimizden asla ve asla kopmadık.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem