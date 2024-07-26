Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nda Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Son Güncelleme:
Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nda Konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. HIT-30 tanıtım toplantısında sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Az önce çeşitli sektörlerde başarı hikayesi yazan kardeşlerimize ödüllerini takdim ettik. Şirketlerimize teşekkürlerimizi bizzat ilettik. Firmalarımızın her birini canı gönülden tebrik ediyorum.

Sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki siz üretin, istihdam yaratın. Sizlerden bizi hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır. Sermaye düşmanlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. Bugünkü toplantımız işte bu samimiyetimizin sembolüdür.

Programın hazırlanmasında emeği olan herkesi tek tek kutluyorum. Özellikle dünyamızın içinden geçtiği dönüşümde geleceğe yönelik atılan bu adımlar Türkiye için önemlidir.

Gazze'de 16 bini masum çocuk, 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi. ABD'nin kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bin insanı katledeni Temsilciler Meclis'i alkışlıyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri dünya çocukların öldürülmesini uzaktan seyrediyor.

Bunların katili olan Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Hani demokrasi, hani insan hakları? Hepsi bir tarafta orada bir alış curcunası. Bırakın katliamı durdurmayı, bu caniye orada kürsü veren, büyük bir şevkle tam 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken utanmıyor. Adalet yok, hukuk yok, vicdan yok, barış için sorumluluk almak yok. Zalimin zulmünden dolayı itibar gördüğü mazlumun ahının yok sayıldığı bir cinnet halini görüyoruz.

Tam bağımsız Türkiye hedefi ile Türkiye Yüzyılını hayata geçirmek için her alanda çalışma içindeyiz. Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar, ne 6 Şubat depremlerinin faturası bizi yolumuzdan alıkoyamadı. Şartlar ne olursa olsun hedeflerimizden asla ve asla kopmadık.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir... İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir...
Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber
Bodrum mu Dubai mi Belli Değil! Ünlü İş İnsanı Bir Loca İçin Servet Ödedi Ünlü İş İnsanı, Bodrum'da Bir Loca İçin Servet Ödedi
Tekirdağ'da Büyük Yangın: Kara Dumanlar Gökyüzünü Kapladı Tekirdağ'da Büyük Yangın: Kara Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
ÇOK OKUNANLAR
Optimar'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi: CHP, Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir Tarihinin En Yüksek Oyunu Alabilir
AKP'li Külünk'ten Partisine Zehir Zemberek Sözler: 'Hanedan Aklı' Yüzünden Acı İçinde Kıvranıyoruz 'Hanedan Aklı Yüzünden Acı İçinde Kıvranıyoruz'
Araç Alacaklar Dikkat! Şarj Edilebilir Hibrit Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi Beklenen ÖTV İndirimi Geldi
Erdoğan'dan Gece Yarısı Atamaları! Bakan Yardımcısı, Üst Düzey Bürokratlar... Hepsi Görevden Alındı Bakan Yardımcısı, Üst Düzey Bürokratlar... Hepsi Görevden Alındı!
'Yok Artık' Dedirten İcra! Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar