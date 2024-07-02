Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud ile bir görüşme gerçekleşti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud ile görüştü.
Beştepe’de yapılan görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından askeri törenle karşılanmıştı.
Törende, askeri bando iki ülke ulusal marşlarını çaldı. Selman’ın onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan görüşme gerçekleştirdi.
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