Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud ile bir görüşme gerçekleşti.

Son Güncelleme:
Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud ile görüştü.

Beştepe’de yapılan görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından askeri törenle karşılanmıştı.

Törende, askeri bando iki ülke ulusal marşlarını çaldı. Selman’ın onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan görüşme gerçekleştirdi.

Etiketler
Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan AKP
Son Güncelleme:
Cam parçasıyla dehşet saçtı! Esnafı rehin aldı, intihara kalkıştı Kadıköy'de cam parçasıyla dehşet saçtı!
Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor
Bir iş cinayeti daha! 63 yaşındaki operatör iş makinesinin altında kaldı Bir iş cinayeti daha! Operatör iş makinesinin altında kaldı
Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!