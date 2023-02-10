Erdoğan, sosyal medyayı hedef gösterdi: OHAL yasasını bunun için çıkardık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, depremin ilk gününden beri yardım çağrılarının yapıldığı sosyal medyayı hedef gösterdi. Erdoğan, "Özellikle sosyal medya vasıtasıyla sizleri galeyana getirmek isteyenlere prim vermeyin. OHAL yasasını bunun için çıkardık" dedi.

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Erdoğan, sosyal medyayı hedef gösterdi: OHAL yasasını bunun için çıkardık

Deprem bölgesine üçüncü günden itibaren ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Malatya'da açıklamada bulundu. 

Can kaybının 19 bin 388’e çıktığını söyleyen Erdoğan yaralı sayısının 77 bin 711'e yükseldiğini açıkladı. 

Toplam 141 bini aşkın personelin görev yaptığını bildiren Erdoğan, "Kurumlarımız ve hayırsever seyyar mutfak ve aşevleri aracılığıyla yardım ekiplerimize sıcak yemek imkanı sağlıyor" dedi. 

TÜM KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, afetin ilk gününden beri herkesin yardım ettiğini söyleyerek tüm kurumlara teşekkür etti. Erdoğan, "Kamu kurumlarımız, belediyemiz, ülkemizin dört bir köşesinde ekmek yapıp bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım gözetmeyip burada yardım eden herkesten Allah razı olsun" diye kaydetti. 

Afetzedelere yapılacak yardımları da yineleyen Erdoğan, "AFAD acil yardım ödeneğinden vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Uluslararası alanda da hem üzüntü beyanları hem de yardım alıyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız. TOKİ gerekli şekilde talimatı aldı. Konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız" açıklamasında bulundu. 

SOSYAL MEDYAYA TEPKİ

Erdoğan, afet boyunca yardım çağrılarının yapıldığı sosyal medyayı hedef aldı. Erdoğan şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. İstismar etmelerine izin vermeyin. Bugün birlik olma günüdür. Özellikle sosyal medya vasıtasıyla sizleri galeyana getirmek isteyenlere prim vermeyin. İstismar peşinde koşanların hepsini mahşeri vicdan kaydediyor. OHAL yasasını çıkardık mı çıkardık. İşte bunu istismar etmesinler diye."

"MARKET SAHİPLERİ ZATEN ONLARA VERİR"

Yağma yapılmasına da değinen Erdoğan, "Market sahiplerine müracat etseler. O market sahibi zaten onlara verir. Şu anda yardım bölgesine TIR’lar geliyor mu? Geliyor. Bu millet cefakar, vefakar. Her şeyden önce Müslümanız, bir ekmeği paylaşmasını da biliriz. Hiç kimseyi aç açıkta bırakmayacağız" dedi. 

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