Erdoğan 'Özür Dilemeli' Demişti: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Abbas'ın ziyaret davetine icabet etmediğini ve bu nedenle "özür dilemesi gerektiğini" söylemişti.

Filistin Yönetimi’nin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

Euronews'in haberine göre Mustafa, ziyaretin zamanlaması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Mustafa ayrıca Abbas'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te bir konuşma yapması için davet aldığını ve bu konuşmanın planlanması için iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimlerin devam ettiğini belirtti.

İki ülke ve halkları arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Büyükelçi Mustafa, Türkiye'nin "Filistin halkının haklarına olan sarsılmaz desteğine yüksek bir takdirle yaklaştıklarını" ifade etti.