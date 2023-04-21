Erdoğan, "müjde" diye duyurdu; Naci Görür uyardı: Rezerv alanlara inşaat sakıncalı

Görür, Erdoğan'ın kentsel dönüşüme girecek yapılarla ilgili açıklamalarının ardından paylaşımlarda bulundu. Görür, kentte artık imara müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

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Erdoğan, "müjde" diye duyurdu; Naci Görür uyardı: Rezerv alanlara inşaat sakıncalı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kentsel dönüşüme girecek yapıların maliyetlerinin yarısını devlet tarafından karşılanacağını duyurmasının ardından yaptığı paylaşımda, "TOKİ Başkanının konuşmasında rezerv alanında inşaatların yapılacağından ve yapılmakta olduğundan bahsetti. Bu sakıncalı. Deprem bekleyen kentte nüfus ve bina yoğunluğunu artırır. İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım"  ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Naci Görür,  Erdoğan'ın, kentsel dönüşüme girecek yapıların maliyetlerinin yarısını devlet tarafından karşılanacağını ve dönüşüm için kalan yarı ücretin de 0,79 faizle 10 yıl boyunca geri ödenebileceğini açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Dönüşüm çalışmalarının öncelikle İstanbul’da beklenen depremde ağır hasar alacak 97 bin bina için yapılması gerektiğini vurgulayan Görür'ün paylaşımları şöyle: 

"Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve TOKİ Başkanımızı dinledim. İstanbul’daki yapı stokunun deprem dirençli hale getirilmesi için daha işlevsel bir yol seçmişler. KİPTAŞ da olduğu gibi, dönüşüm için vatandaşlar da başvurabilecekler. Ayrıca binanın dönüşüm masrafının yarısını da devlet veriyor. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Bu uygulamalara hız vermek gerekir. Yalnız, TOKİ Başkanının konuşmasında rezerv alanında inşaatların yapılacağından ve yapılmakta olduğundan bahsetti. Bu sakıncalı. Deprem bekleyen kentte nüfus ve bina yoğunluğunu artırır. İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım. Sevgiyle"

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