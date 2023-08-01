Erdoğan mitinglerinde onun şiirini okuyordu: Ailesiyle yaşadığı villa icradan satılacak

Halk müziği sanatçısı kuzeni Esat Kabaklı'nın bestelediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamana kadar mitinglerinde okuduğu 'Bil oğlum/Ez oğlum' şiirinin söz yazarı Serhat Kabaklı, dikkat çeken bir icradan satış haberiyle gündemde.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre 40 yıla yakın bir süredir dershanecilik de yapan Kabaklı, mülk sahibi ile yaşadığı 'kira krizi' sonrası ailesi ile yaşadığı villayı kaybetme riski ile yüz yüze.

İnşaat sektörünün önemli firmalarından biri olan Babacan Grup Yatırım İnşaat AŞ, borçlu listesinin yanı sıra Serhat Kabaklı ve şirketi Esenyurt Final Okulları Limited Şirketi’ne karşı icra takibi başlattı.

BİLİRKİŞİ: DEĞERİ 25 MİLYON LİRA

Yürütülen süreç sonrası Kabaklı adına kayıtlı görünen Başakşehir Hoşderede’de bulunan 3 katlı villa icradan satışa çıkarıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda villanın muhammen bedeli 25 milyon TL olarak belirlendi. İhalede son teklif tarihi ise 2 Ağustos günü. Bilindiği gibi icradan satışa konulan varlıklar, belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden satışa çıkarılıyor.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE KİRAYI ÖDEYEMEDİK'

Halktv.com.tr'nin telefonla ulaştığı Serhat Kabaklı "Pandemi (koronavirüs) döneminde birçok kişi ve firma gibi zora düştük. Aileler okul ücretini yatıramadı. Devletin de bir katkısı olmadı. 6 ay kadar mülk sahibi şirkete kirayı ödeyemedik" dedi. Borçtan kurtulmak için var olan bir yazlığını satıp ödeme yaptığını anlatan Kabaklı "Ancak halen bir miktar borç var. En son 1 milyon 460 bin lira kalmış sanırım. Okul da elimden gitti. Mülk sahibi o binayı başkasına kiraladı" diye konuştu.

(Soldan sağa) Esat Kabaklı, Serhat Kabaklı ile Orkun Kabaklı

Fotoğraf: Sabah Gazetesi

'HACCA GÖTÜRDÜKLERİM ŞİMDİ SELAM VERMİYOR'

Kabaklı, icradan satışı istenen villada 20 yıla yakın bir süredir ailesi ile yaşadığını kaydederek, "Güçlü zamanımda herkes yanımdaydı. Zamanında kendi imkanımla 50 kişiyi Hacca götürdüm. Bugün ise o insanlar selam bile vermiyor. İnsan düşünce böyle oluyormuş demek ki" sözleri ile yaşadığı hayal kırıklığına göndermede bulundu.

Kabaklı, en son 2015'teki Yenikapı mitinginde anılan şiiri okuyan Erdoğan'ın, miting sonrası kendisini telefonla aradığını dile getirmişti.