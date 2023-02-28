Erdoğan kürsüde konuşma yaptı, Soylu uzakta telefonuyla oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ziyarette bulunduğu Adıyaman'da Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşması sırasında uzakta duran Süleyman soylu dikkat çekti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ziyarette bulunduğu Adıyaman'da Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, 45 bine yakın yurttaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan deprem felaketiyle ilgili konuşmasında "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bulunduğu yer ise dikkat çekti.

Erdoğan'ın bir yanında Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci ile AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, diğer yanında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bulunurken Soylu'nun bu noktadan uzakta AKP'li Cumhurbaşkanı'nın seslendiği kalabalığın içinde yer aldığı görüldü. 

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