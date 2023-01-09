Erdoğan, Kabine sonrası açıklamada bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan, Kabine sonrası açıklamada bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Yüzde 25 olarak açıkladığımız artış içimize sinmediği için ilgili bakanlarımıza bu oranını arttırma çalışmaları yönünde talimat verdik. Memur ve emekli maaşını yüzde 30'u yükselttiğimizi duyurduk. 

EYT düzenlemesini yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz.

Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol. Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyon dolar katkısı olmuştur. 

Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin ek gösterge düzenlemesini Meclis'e sunduk. 10 bin madencinin sağlık gözetimini yaptık, sahalara teknik rehberlik hizmeti verdik. 17 bini kamuda olmak üzere 1,4 milyon vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 

Gelecek aylarda enflasyon düşecek.

Ayrıntılar geliyor...

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