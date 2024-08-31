Erdoğan İmzaladı: Terör Örgütü İltisaklı 29 Kişi ve 19 Derneğin Malvarlıkları Donduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de; terör örgütleri ile iltisaklı ve irtibatlı kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulmasına kararı yer aldı. Bu karara göre 29 kişi ve 19 dernek ve kuruluşun mal varlığı donduruldu.

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Erdoğan İmzaladı: Terör Örgütü İltisaklı 29 Kişi ve 19 Derneğin Malvarlıkları Donduruldu

Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında Kanun'un 7'nci maddesi uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden adı geçen kişi ve kuruluşların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararı Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 14 kişi ve 1 derneğin, MLKP terör örgütü iltisaklı 5 kişinin, FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı 20 kişi ve 18 dernek ve kuruluşun Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

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Kaynak: ANKA

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Terörle Mücadele
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