Erdoğan İmzaladı: Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 Bin 690 Personel Alınacak! Ayrıntılar Belli Oldu

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Başvuru şartlarına ilişkin detaylar açıklandı. Başvurulara ilişkin aranan şartlardan bazıları şöyle:

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

2023-2024 yılı KPSS puanı en az 50 olmak,

20-27 yaş aralığında olmak (01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar), askerliğe elverişli değildir raporu olmamak, boy ölçümü 167 cm ile 210 cm arasında olmak.

Başvuru, detaylı bilgiler ve şartlar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanacak olan '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzundan öğrenilebilecek. Adayların, sağlık raporu, güvenlik soruşturması gibi ek şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir.