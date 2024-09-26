Erdoğan ile Görüşen Ali Koç'a İçişleri Bakanlığı'ndan Kötü Haber!

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ali Koç'a kötü haber İstanbul Valiliği'nden geldi.

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Erdoğan ile Görüşen Ali Koç'a İçişleri Bakanlığı'ndan Kötü Haber! - Resim: 1

Ali Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe Spor Kulübü, geride kalan 6 yılda Süper Lig şampiyonluğuna hasret kalırken, 2024-2025 sezonunda da ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşmüş durumda.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüşmeler gerçekleştiren Ali Koç yönetimine kötü haber İstanbul Valiliği'nden geldi. Son olarak hafta sonu oynanan karşılaşmada Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, yönetimin istifa etmesi için sosyal medya hesaplarından milyonlarca çağrıda bulunmuştu.

ALİ KOÇ PROTESTOSUNA VALİLİK ONAYI ÇIKTI

Fenerbahçe taraftarının Ali Koç aleyhinde cumartesi günü İstanbul'da yapacağı yürüyüşe İstanbul Valiliği'nden onay çıktı. Hemen hemen tüm toplumsal etkinliklere yasak getiren Valiliğin, Ali Koç yönetimine karşı yapılacak yürüyüşe onay vermesi ise Fenerbahçe camiasında fikir ayrılıklarına neden oldu.

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