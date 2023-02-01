Erdoğan EYT için tarih verdi: Şubat ya da Mart ayında ilk aylıklar yatabilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan katıldığı TRT ortak yayınında EYT'lileri Şubat ya da MArt ayı içerisinde ilk aylıklarını alabileceğini söyledi.

Erdoğan "Yarın görüşülmeye başlanacak. AK Parti olarak bir an önce yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Sorunu çözmek için bir irade koyduk, bu iradenin arkasındayız" dedi.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözler yarın EYT'yi görüşecek olan Plan Bütçe Komisyonu'na çevrildi. Teklif, komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşamasına gelecek. Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından da Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Belirlenen kriterlere uyan kişiler, emekli olma imkanına kavuşacak, ardından da emeklilik müracaatı başlayacak.

EYT ŞARTLARI - EYT'de yaş sınırı aranmayacak. - Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli. - Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. - Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler SGK ve e-Devlet'ten başvurabilecek. - Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. - Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek. - Teklifin bu ay içinde yasalaşması, EYT'lilere ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.

"ŞARTLAR KALDIRILSIN" TALEBİ

Komisyon'da EYT'nin görüşülmesinden önce sosyal medyada #EYTdeŞartlarıKaldırın hastagi başlatıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "Aylardır kamuoyuna, 99 öncesi hakların verileceği lanse edildi. Mağdurlar umutlandırıldı. 99 öncesine göre borçlanmalar yapıldı. Yasa, şu anki PRİM esasıyla ŞARTLI getirildi. Hak sahipleri olarak ŞART kabul etmiyoruz. Tüm şartları kaldırın" dedi.