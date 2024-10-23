Erdoğan BRICS Programını Yarıda Kesecek! Ankara'ya Dönüş Kararı Aldı

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesi programını yarıda keseceği öğrenildi. Erdoğan yarın sabah gerçekleşecek programa katılıp Ankara'ya dönecek.

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Erdoğan BRICS Programını Yarıda Kesecek! Ankara'ya Dönüş Kararı Aldı

PKK terör örgütü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik saldırı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğunu açıkladı.

BRICS zirvesine katılmak üzere Tataristan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise saldırının ardından programını yarıda keseceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabahki programa katılıp, akşam gerçekleşecek programa katılmayacak.

Ankara'ya dönüş kararı alan Erdoğan'ın şehit cenazelerine katılacağı tahmin ediliyor.

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