Erdoğan Açıkladı: O Ülkeye Pasaport Zorunluluğu Kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Türkiye vatandaşları arasında kimlikli seyahati mümkün kılacak bir anlaşmanın imzalanacağını belirtti. Böylelikle Türk vatandaşlarının kimlik kartlarıyla ziyaret edebileceği ülke sayısı 5'e yükselecek.

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Erdoğan Açıkladı: O Ülkeye Pasaport Zorunluluğu Kalkıyor - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, vatandaşların tatil tercihlerinde önemli değişikliklere neden oldu. Özellikle sahil şeritlerinde fiyatların fahiş rakamlara ulaşması, yurt dışı tatil seçeneklerini ciddi bir alternatif haline getirirken, vize sürecinin hem masraflı hem de birçok evrak gerektiriyor olması Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edilecek ülkelere öncelik vermesine neden oldu.

PASAPORT ZORUNLULUĞU KALDIRILIYOR

Bu doğrultuda pasaport başvurularında rekor artış yaşanırken, bazı şehirlerde pasaport çıkartma ve yenileme süreleri ayları bulmakta. Son yıllarda yeni tip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kartları ile ziyaret edilen ülkelerin sayısı artarken, bu ülkelere bir yenisi daha eklenecek.

Pasaport harç ve defter bedellerinin her geçen yıl daha da yükselmesi ve uğraştırıcı bir sürece neden olması, yurt dışına kimlik kartıyla çıkılabilecek ülkelere olan ilginin tavan yapmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklama ile Bosna-Hersek ve Türkiye arasında kimlik kartlarıyla ziyaretin mümkün olacağı bir anlaşmanın imzalanacağını duyurdu.

İşte Türk vatandaşlarının kimlik kartlarıyla gidebileceği 5 ülke...

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