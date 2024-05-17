Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde dans etti

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik festivalinde dans etti. Beşikçioğlu'nu o anları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde dans etti

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’ta 19 Mayıs Gençlik Bayramı kapsamında gençlik festivali düzenledi.

3 gün sürecek festival konserlerle başladı. İlk konserde Melek Mosso sahne aldı.

Melek Mosso sahnedeyken Erdal Beşikçioğlu da dans ederek kutlamalara katıldı. Beşikçioğlu'nun dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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