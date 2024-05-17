Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde dans etti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik festivalinde dans etti. Beşikçioğlu'nu o anları, sosyal medyanın gündemine oturdu.
CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’ta 19 Mayıs Gençlik Bayramı kapsamında gençlik festivali düzenledi.
3 gün sürecek festival konserlerle başladı. İlk konserde Melek Mosso sahne aldı.
Melek Mosso sahnedeyken Erdal Beşikçioğlu da dans ederek kutlamalara katıldı. Beşikçioğlu'nun dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde dans etti— Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 17, 2024
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