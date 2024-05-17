Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde dans etti

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’ta 19 Mayıs Gençlik Bayramı kapsamında gençlik festivali düzenledi.

3 gün sürecek festival konserlerle başladı. İlk konserde Melek Mosso sahne aldı.

Melek Mosso sahnedeyken Erdal Beşikçioğlu da dans ederek kutlamalara katıldı. Beşikçioğlu'nun dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.