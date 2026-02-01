Erciyes’te Sömestr Yoğunluğu: Yollarda 5 Kilometrelik Araç Kuyruğu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 350 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı, bölgeyi uluslararası standartlarda bir kış turizmi merkezi haline getirdi. Erciyes, geniş pist seçenekleri ve modern tesisleriyle tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplamda 112 kilometrelik pist, 41 farklı kayak rotası ve 19 mekanik tesis bulunuyor. Kapadokya’ya yakın konumu ve kolay ulaşımıyla da öne çıkan merkez, sömestir tatilinde tamamen doldu.

YOLLARDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kayseri-Develi kara yolunda zaman zaman aksamalara yol açan yoğunluk, uzun araç kuyruklarına sebep oldu. Özellikle oteller bölgesinde araç yoğunluğu dikkat çekerken, otoparklarda yer bulamayan sürücüler araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı.

HACILAR KAVŞAĞI’NDA 5 KİLOMETRELİK KUYRUK

Erciyes’e giden yolun Hacılar Kavşağı’ndan itibaren başlayan trafik, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Tatilciler bu yoğunluğu sabırla aşmaya çalıştı.

Kaynak: DHA