Erciyes Dağı'nda Üzerine Kaya Düşen 2 Dağcı Mahsur Kaldı
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralanarak mahsur kalan 2 dağcıyı kurtarmak için çalışma yapılıyor.
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Kayseri'de Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan 2 kişi, sabah saatlerinde inişe geçtiği sırada üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı.
Mahsur kalan dağcılar; durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından jandarma arama kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri; mahsur kalan dağcılara ulaşmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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