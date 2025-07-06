Erciyes Dağı'nda Üzerine Kaya Düşen 2 Dağcı Mahsur Kaldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralanarak mahsur kalan 2 dağcıyı kurtarmak için çalışma yapılıyor.

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Erciyes Dağı'nda Üzerine Kaya Düşen 2 Dağcı Mahsur Kaldı
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Kayseri'de Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan 2 kişi, sabah saatlerinde inişe geçtiği sırada üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı.

Mahsur kalan dağcılar; durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından jandarma arama kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri; mahsur kalan dağcılara ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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