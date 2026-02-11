Epstein'e Benzetildi, Şehri Terk Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’de yaşayan Rıfat Özdemir’in dış görünüşü nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratan benzetmelere maruz kalması, beklenmedik bir kararla sonuçlandı. Özdemir, yaşadığı rahatsızlıkların ardından şehirden ayrıldı.

Son günlerde sosyal çevresinde artan dikkat ve yorumlardan bunaldığını ifade eden Özdemir, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Kayseri’den ayrıldığını duyurdu. Ankara’ya gittiğimi belirten Özdemir, bir süre gözlerden uzak kalacağını dile getirdi.

‘YAŞANTIM OLUMSUZ ETKİLENDİ’

Günlük hayatının benzetmeler nedeniyle zorlaştığını vurgulayan Özdemir, çevresindeki insanların bakışlarından ve komşularının tavırlarından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Yaşadığı sosyal baskının kendisini yıprattığını ifade etti.

BİR SÜRE EVDEN ÇIKMAYACAK

Özdemir, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?"

Kaynak: İHA