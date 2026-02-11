Epstein'e Benzetildi, Şehri Terk Etti

Kayseri'de dünyayı sarsan ve büyük tepkiye neden olan Jeffrey Epstein'e benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı baskıdan dolayı şehirden ayrıldı.

Son Güncelleme:
Epstein'e Benzetildi, Şehri Terk Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’de yaşayan Rıfat Özdemir’in dış görünüşü nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratan benzetmelere maruz kalması, beklenmedik bir kararla sonuçlandı. Özdemir, yaşadığı rahatsızlıkların ardından şehirden ayrıldı.

Son günlerde sosyal çevresinde artan dikkat ve yorumlardan bunaldığını ifade eden Özdemir, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Kayseri’den ayrıldığını duyurdu. Ankara’ya gittiğimi belirten Özdemir, bir süre gözlerden uzak kalacağını dile getirdi.

Epstein'e Benzetildi, Şehri Terk Etti - Resim : 1

‘YAŞANTIM OLUMSUZ ETKİLENDİ’

Günlük hayatının benzetmeler nedeniyle zorlaştığını vurgulayan Özdemir, çevresindeki insanların bakışlarından ve komşularının tavırlarından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Yaşadığı sosyal baskının kendisini yıprattığını ifade etti.

BİR SÜRE EVDEN ÇIKMAYACAK

Özdemir, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?"

Kaynak: İHA

Etiketler
Jeffrey Epstein Kayseri
Son Güncelleme:
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den İlk Açıklama: Sorumluluğu Ağır Olan Görevi Üstleniyorum Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den İlk Açıklama
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Semeru Yanardağı Peş Peşe Patladı! Kül Bulutu 1000 Metreye Ulaştı Yanardağ Peş Peşe Patladı! Kül Bulutu 1000 Metreye Ulaştı
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede Değişiklik: Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu
Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den İlk Açıklama: Sorumluluğu Ağır Olan Görevi Üstleniyorum Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den İlk Açıklama