'Epstein Paylaşımlarına Erişim Engeli' İddiasına DMM'den Yalanlama

DMM, Epstein skandalına ilişkin paylaşımlara erişim engeli getirildiği iddialarını yalanladı. Engellemenin manipülasyon yapan hesaplara yönelik olduğu açıklandı.

Son Güncelleme:
'Epstein Paylaşımlarına Erişim Engeli' İddiasına DMM'den Yalanlama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İletişim Başkanlığı’nın Epstein’le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi.

Uygulanan erişim tedbirlerinin Epstein içerikleri için değil, kirli bilgi yayan ve manipülasyon yapan hesaplara yönelik olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, haber başlıklarıyla içeriklerin bilinçli şekilde çarpıtıldığına dikkat çekildi. DMM, kamuoyunun bağlamından koparılan ve yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi çağrısında bulundu.

DMM 'Afrin' İddiasını Yalanladı, Zamanlamaya Dikkat ÇektiDMM 'Afrin' İddiasını Yalanladı, Zamanlamaya Dikkat ÇektiGüncel

Jeffrey Epstein Dosyaları Sonrası DMM’den 'Kayıp Çocuklar' İddialarına Net YanıtJeffrey Epstein Dosyaları Sonrası DMM’den 'Kayıp Çocuklar' İddialarına Net YanıtGüncel

DMM'den 'İHA' Yalanlaması: 'Görüntüler Suriye'den Değil'DMM'den 'İHA' Yalanlaması: 'Görüntüler Suriye'den Değil'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Valilik Saat Verdi, Yarın Öğlene Kadar Sürecek İstanbul'da Fırtına Alarmı! Valilik Saat Verdi, Yarın Öğlene Kadar Sürecek
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım’a Yeni Soruşturma: Mal Varlığına El Konuldu Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım’a Yeni Soruşturma
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu
CHP'den İstifa Eden Mesut Özarslan: Bana Ne AK Parti Uzak Ne de MHP Uzak CHP'den İstifa Eden Mesut Özarslan: Bana Ne AK Parti Uzak Ne de MHP Uzak
Mesut Özarslan AK Parti'ye mi Katılacak? Ömer Çelik'ten Yanıt Geldi Mesut Özarslan AK Parti'ye mi Katılacak?
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Dönemi Mercek Altında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Hakkında İnceleme
Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek? Kredi ve Kart Borcu Olanları Rahatlatacak Düzenleme: Şartlar Netleşti, Kimler Yararlanabilecek?