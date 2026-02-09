'Epstein Paylaşımlarına Erişim Engeli' İddiasına DMM'den Yalanlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İletişim Başkanlığı’nın Epstein’le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi.

Uygulanan erişim tedbirlerinin Epstein içerikleri için değil, kirli bilgi yayan ve manipülasyon yapan hesaplara yönelik olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, haber başlıklarıyla içeriklerin bilinçli şekilde çarpıtıldığına dikkat çekildi. DMM, kamuoyunun bağlamından koparılan ve yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi çağrısında bulundu.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; “İletişim Başkanlığı’ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği" iddiası dezenformasyon içermektedir.



Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan… pic.twitter.com/hD4RgZ4g4D — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 9, 2026

Kaynak: Haber Merkezi