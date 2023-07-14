Enver Paşa'nın torunu dernek kurdu, tarih verdi

İttihat ve Terakki'nin önde gelen üç isminden biri olan Enver Paşa'nın torunu Burak Enver, son dönemde İttihat ve Terakki'nin yeniden kurulmasına yönelik taleplerin ardından attıkları adımı açıkladı.

"DERNEĞİMİZİ KURDUK, 4 AĞUSTOS'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

Enver, bir dernek kurduklarını ve 4 Ağustos'ta Abide-i Hürriyet tepesinde detaylı bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enver, "Güçlü bir kadro ile derneğimizi kurduk. Detaylı açıklamayı 4 Ağustos'ta Abide-i Hürriyet tepesinde yapacağım" ifadelerini kullandı.

4 Ağustos aynı zaman Enver Paşa'nın ölüm yıl dönümü.

ENVER PAŞA KİMDİR?

Enver Paşa 22 Kasım 1881'de doğan ve 4 Ağustos 1922'de vefat eden, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında etkin olan Osmanlı askeri ve siyasetçisi. Asıl adı "İsmâil Enver" 'dir.

3. Ordu ve Kafkas İslam Ordusu komutanlığı yapmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli önderleri arasında bulunmuş, 1913'te Bâb-ı Âli Baskını adı verilen askeri darbeyle cemiyetin iktidara gelmesini sağlamış, 1914'te Almanya ile askeri ittifaka önayak olarak Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesine öncülük etmiş, savaş yıllarında Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili sıfatıyla askeri politikayı yönetmiştir. I. Dünya Savaşı'nın yenilgi ile sonuçlanması üzerine, Almanya ve Rusya'da Türk halklarının bir araya getirilmesi amaçlı pek çok mücadelede bulunmuş, Sovyet hükûmetinin desteğini kaybettikten sonra Orta Asya'daki Türk halklarını ayaklandırmak amacıyla gittiği Türkistan'da Bolşeviklere karşı yaptığı bir çatışma sırasında ölmüştür.

1914'te Padişah Abdülmecit'in torunu (Şehzade Süleyman'ın kızı) Naciye Sultan'la evlenerek Osmanlı hanedanına damat olmuştur. Bu evlilikten Türkân Mayatepek (ö. 1989) ve Mahpeyker Ürgüp adlı kızları ve Ali Enver Akoğlu (1921-1971) adlı bir oğlu vardır. Enver Paşa, Genelkurmay eski başkanlarından Kazım Orbay'ın da kayınbiraderiydi.