Entübe Edilen Kadir İnanır Ameliyat mı Olacak? Hayat Arkadaşı Jülide Kural Son Durumunu Paylaştı

Entübe edilen Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşı Jülide Kural, "Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç" dedi.

Jülide Kural, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilen oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında "Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç" dedi.

Kural, Kadin İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kural, Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören ve entübe edilen Kadir İnanır'ın enfeksiyon değerlerinin ilk güne kıyasla iyi olduğunu ifade etti.

'KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN'

"Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç" diyen Kural, sanatçının 2012 yılında akciğerindeki tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü belirtti.

'AMELİYAT PLANLANMIYOR'

Kural, "Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

Kadir İnanır
