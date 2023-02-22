Enkazında yaklaşık 100 kişinin öldüğü Hatay'daki Prestij Asi Konutları'nın müteahhidin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en az 100 kişiye mezar olan Prestij Asi Konutları hakkında sorumluluğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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Enkazında yaklaşık 100 kişinin öldüğü Hatay'daki Prestij Asi Konutları'nın müteahhidin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, deprem nedeniyle yıkılan ve 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Prestij Asi Konutları ile ilgili sorumlulukları tespit edilen müteahhidin de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde ölüm ve yaralanma olaylarıyla ilgili sorumlu müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu, fenni mesul sıfatıyla kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda, depremde yıkılan ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Gürses Sokağı'nda bulunan Prestij Asi Konutları ile ilgili sorumlulukları tespit edilen müteahhit ve statik proje müellifi H.Ç, mimari proje müellifi M.F. ile yapının denetimini yapan firma yetkilisi N.G'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı duyuruldu.

Bugüne kadar soruşturmalar doğrultusunda 65 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konulduğu aktarılan açıklamada, gözaltına alınan 11 şüphelinin Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı, bir zanlının gözaltı sürecinin devam ettiği, 3 kişinin ise serbest bırakıldığı ifade edildi.

 

Kaynak: AA

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