Enkazdan Mutlu Sona: Kendisini Kurtaran İtfaiye Eriyle Evlendi

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda kalan genç kadın, kendisini kurtaran itfaiye eriyle hayatını birleştirdi.

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Enkazdan Mutlu Sona: Kendisini Kurtaran İtfaiye Eriyle Evlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan genç kadın, hayatını kurtaran itfaiye eriyle hayatını birleştirdi...

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İtfaiye eri Sarsılmaz ile 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'nda enkaz altından kurtardığı Sinem Kaynak'ın nikahı, Aşık Veysel Nikah Salonunda kıyıldı.

Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş’ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." ifadesini kullandı.

Sinem Kaynak da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz."

Kaynak: AA

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Deprem 6 Şubat depremleri
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