Enkazdan çıkan bebekle canlı yayın açtı: Bebeğin hayatını kaybettiği iddia edildi!

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kaybının yaşandığı depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde, yaralı bebeğin bir arama kurtarma görevlisinin kucağında olduğu görüntülendi. Sağlık çalışanının elinde telefon bulunurken, telefonun flaşının ve kamerasının açık olduğu görülüyor.

Görüntülerde, bebeğin başını tutmakta zorlandığı görülürken, yüzündeki ödem ve yaralanmalar da dikkat çekti. Bebeğin Azra Duru Malaç olduğu ve 17 Eylül 2019 doğumlu olduğu ifade edildi. Ailesiyle birlikte enkazda kalan Azra Duru'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatan hasta bloğunda çocuk yoğun bakım 1 ünitesinde hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Azra'nın ölüm nedeni doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olarak açıklandı.

AİLEYİ TANIYANLAR İDDİAYI DOĞRULADI

Azra ve ailesi enkaz altındayken sosyal medyadan yardım isteyen Feride Önenç isimli kadın, Azra'nın ölümünü doğruladı. Önenç şu paylaşımı yaptı:

Azra Duru'nun 10-13 Şubat arası defnedildiği bilgisi verilirken vefat tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerden sonra Azra'yı kucağında sarsarak gezdiren şahsın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Editör notu: Yayın politikamız gereği söz konusu videoyu yayımlayamıyoruz.