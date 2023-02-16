Enkazdan çıkan bebekle canlı yayın açtı: Bebeğin hayatını kaybettiği iddia edildi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri yaktı. Bir şahıs enkazdan çıkarılan ve adının Azra Duru Malaç olduğu öğrenilen bir bebekle canlı yayın yaptı. Bebeğin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Son Güncelleme:
Enkazdan çıkan bebekle canlı yayın açtı: Bebeğin hayatını kaybettiği iddia edildi!

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kaybının yaşandığı depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. 

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde, yaralı bebeğin bir arama kurtarma görevlisinin kucağında olduğu görüntülendi. Sağlık çalışanının elinde telefon bulunurken, telefonun flaşının ve kamerasının açık olduğu görülüyor.

Görüntülerde, bebeğin başını tutmakta zorlandığı görülürken, yüzündeki ödem ve yaralanmalar da dikkat çekti. Bebeğin Azra Duru Malaç olduğu ve 17 Eylül 2019 doğumlu olduğu ifade edildi. Ailesiyle birlikte enkazda kalan Azra Duru'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatan hasta bloğunda çocuk yoğun bakım 1 ünitesinde hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Azra'nın ölüm nedeni doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olarak açıklandı.

AİLEYİ TANIYANLAR İDDİAYI DOĞRULADI

Azra ve ailesi enkaz altındayken sosyal medyadan yardım isteyen Feride Önenç isimli kadın, Azra'nın ölümünü doğruladı. Önenç şu paylaşımı yaptı:

Enkazdan çıkan bebekle canlı yayın açtı: Bebeğin hayatını kaybettiği iddia edildi! - Resim : 1

Enkazdan çıkan bebekle canlı yayın açtı: Bebeğin hayatını kaybettiği iddia edildi! - Resim : 2

Azra Duru'nun 10-13 Şubat arası defnedildiği bilgisi verilirken vefat tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerden sonra Azra'yı kucağında sarsarak gezdiren şahsın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Editör notu: Yayın politikamız gereği söz konusu videoyu yayımlayamıyoruz.

Son Güncelleme:
Osmaniye'de yardım çalışması yürüten TKP'liler gözaltına alındı | Kemal Okuyan: Bu kadar acının ortasında acizliklerini bu şekil mi kapatacaklar? Okuyan: Bunca acının ortasında acizliklerini bu şekilde mi kapatacaklar?
Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme
Bu poğaça kolay kolay bayatlamıyormuş. İşin sırrını şef Emre açıkladı Bu poğaça kolay kolay bayatlamıyormuş. İşin sırrını şef Emre açıkladı
Mansur Yavaş'tan çağrı: Depremzede vatandaşlar için “Yemek Ver” dayanışma kampanyası Mansur Yavaş'tan çağrı: Depremzede vatandaşlar için “Yemek Ver” dayanışma kampanyası
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti' Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'
Fatih Altaylı: Zaten kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal? Fatih Altaylı: Kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları bağışlamaları ne kadar yasal