Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış
Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra sağ çıkarlan genç, izlediği film sayesinde hayatta kaldı.
Hatay’da depremde enkaz altında kalan Gürkan Öztürk, izlediği filmdeki sahneleri uygulayarak hayatta kalmayı başardı. Öztürk, 63 saat enkaz altında yaşam mücadelesi verdi. İşte Öztürk’ün hayatta kalmasını sağlayan o adımlar…
Enkazdan 63 saat sonra çıkarılan Öztürk ambulansta acil servis ekiplerine, enkazda ders kitaplarının kalmasına üzüldüğünü söylemesiyle dikkat çekmişti.
63 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
Ders çalışmak için gittiği dedesinin Ürgenpaşa Mahallesi Altınevler Sitesi'ndeki evinde depreme yakalanan ve 63 saat sonra enkazdan çıkarılan 19 yaşındaki Öztürk, hastanedeki tetkiklerinin ardından bir süre kaldığı amcasının evinden ailesiyle Ceyhan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Öztürk, tedavisinin tamamlanmasının ardından derslerine çalışmaya başlamayı ve depremden önce hedeflediği tıp fakültesini kazanmayı istiyor.
Zor durumda da soğukkanlılığını sürdürmenin başarıyı getirdiğine inandığını ifade eden Öztürk, "Ben kişilik olarak zor bir durumda kaldığımda ağlamanın, kedini kaybetmenin işe yaradığını düşünmüyorum. Zor zamanlarda soğukkanlı olan insanların daha başarılı olduğunu düşünüyorum. İnsan zor durumdayken kendisine odaklanması gerekiyor" dedi.