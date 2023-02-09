Enkaza 'umudunuzu kaybetmeyin' yazdı, 64 saat sonra kurtarıldı 

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay başta olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden oldu.

Depremlerde çok sayıda vatandaş yaşamını yitirirken Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberlere çevrildi.

"3 GÜNDÜR İLK KEZ IŞIK GÖRDÜM"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kahramanmaraş ve Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bu akşam bir mucizeyi daha gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi Bahçelievler Mahallesi Selin Apartmanı enkazında saat 15.00 civarında yaşam belirtisi tespit eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erleri enkazda 24 yaşındaki Doğan Akkök’e sağ olarak ulaştı. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi titiz bir çalışma yürüttü.

Sorulara cevap veren Akkök, itfaiye erlerinin fenerini görünce 3 gündür ilk kez ışık gördüğünü söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri Doğan Akkök’le sürekli diyalog kurarak, moral verdi ve günleri iyi takip ettiğini söyledi. Genç adam itfaiye erlerinin “sen yazılımcı ol” tavsiyesine “benim için grafik tasarım abi” yanıtını verdi.

Depremden 64 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan Doğan Akkök hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi görünen gencin 3 gün kaldığı enkazda duvara “Umudunuzu kaybetmeyin” yazdığı görüldü.