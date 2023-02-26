Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı

52 yaşındaki Oğural, “Deprem nedeniyle evimiz yıkıldı. Sarsıntı olduktan sonra aracın anahtarını alarak hemen evden ayrıldık. Enkaz altında kalmaktan canımızı kurtardık ama otomobilim enkaz altında kaldı. Günler sonra Ukraynalı bir arama kurtarma ekibiyle aracı çıkardık. Tavan kısmını kestik, çalıştığını fark ettik. Motor gibi kullanıyoruz. Şimdi merkeze bu araçla gidip erzak alacağız. Tehlikeli bir yoluculuk ama yapacak bir şey yok, imkanlarımız bu şekilde” dedi.