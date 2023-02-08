Kahramanmaraş'ta Hamdibey Apartmanı’na hala müdahale edilmedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 7 bin 108'e yükseldi. Öte yandan hala enkaz altında olanlar var. Şehirde, Hamdibey Apartmanı’na hala müdahale edilmediği bildirildi.

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Kahramanmaraş'ta Hamdibey Apartmanı’na hala müdahale edilmedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 7 bin 108'e (12:14) yükseldi. 40 bin 910 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan hala deprem bölgelerinde müdahale edilemeyen, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler var.

Kahramanmaraş’ta, Adem Bayır, Ayşe Bayır, Emre Bayır ve Eren Bayır’ın enkaz altında bulunduğu Hayrullah Mahallesi, Sandalzade Bulvarı, Hamdibey Apartmanı’na hala arama kurtarma ekiplerinin müdahale etmediği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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