Eniştesinin Kavgaya Çağırdığı Genç, Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

Zonguldak'ta husumetlisiyle karşılaşan eniştesi tarafından çağrılan 20 yaşındaki Abdullah Öztürk, kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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Eniştesinin Kavgaya Çağırdığı Genç, Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı eniştesinin husumetlisi Kayra Ferman Demirtürk (20) tarafından kalbinden bıçaklanan Abdullah Öztürk (20) yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı, Bağlık Mahallesi Cevher Dudayev Sokak üzerinde meydana geldi. Husumetlisiyle karşılaşan eniştesi tarafından çağrılan Abdullah Öztürk, olay yerine gitti. Öztürk, burada eniştesinin husumetlisi Kayra Ferman Demirtürk ile tartışmaya başladı. Tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Demirtürk, yanındaki bıçağı çekip savurdu. Demirtürk’ün savurduğu bıçak, Öztürk’ün kalbine isabet etti. Öztürk, kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ, KURTARILAMADI

Özel bir hastaneye kaldırılan Abdullah Öztürk (20), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motokurye olarak çalıştığı öğrenilen Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayra Ferman Demirtürk ise gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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