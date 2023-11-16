Engin Polat, Çorlu Cezaevi'ne sevk edildi
Geçtiğimiz hafta tutuklanan Engin Polat, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden Çorlu Cezaevi'ne sevk edildi.
Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek”, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme” gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, tutuklandıktan 11 gün sonra erkek şüpheliler; Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi’ne, Engin Polat’ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün’ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi’ne sevk edildi.
Engin Polat’ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat’ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi’ne sevk edildi. Erkek tutukluların sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi’nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.
DİLAN POLAT SORUŞTURMASI
Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma tutuklamayla bitti. Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.
Soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu ise soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Aylık gelirini 150-200 bin lira olarak açıklayan Engin Polat, 35 yaşında olduğu belirterek üniversite eğitimi açıköğretim fakültesinde okuduğu sırada yarım bıraktığını anlattı. Polat, 2007 yılında alüminyum firmasında çalışmaya başladığını söyledi.
2013'te ilk firması olan Engin Polat Alüminyüm Şirketi'ni kurduğunu anlatan Polat, 2016 yılında firmanın faaliyetlerine son verdiğini belirtti. Eşiyle birlikte iş kurma macerasının ise 2016 yılında başladığını söyleyen Engin Polat'ın ifadesinde dikkat çeken başlıklar şöyle:
"SERMAYEYİ NEREDEN SAĞLADIĞIMIZI HATIRLAMIYORUM"
"2016 yılında çalışmadım, geçimimi birikimlerimden sağladım. Aynı dönemde eşim Dilan Polat, 2013 ile 2018 yılları arasında doğum fotoğrafçılığı yapardı. Eşimin bu dönemde fotoğrafçılıktan ne kadar kazandığını hatırlamıyorum. Eşim 2017 yılında Dilan Polat güzellik merkezini kurdu. Başlangıçta ablası Sinem Sıla Doğu ile ortaktı, 2020 mart ayında Sinem Sıla Doğu Levent şubesini açarak ortaklıktan ayrıldı.
Anlaşmada Ataşehir'deki yer eşime kaldı, diğer yer de Sinem Sıla Doğu'ya aitti.Bu şirketin kuruluşunda sermayeyi nereden sağladığımızı hatırlamıyorum. Sinem Sıla Doğu'nun ayrılması sonrasında bu firmaya ben ortak oldum. Güzellik merkezlerinin açılışında parayı nereden bulduğumuz sorulmuştu. Daha önceki işlerden yaptığımız kazançla açılmıştır, bu kazancım banka hesaplarımda bulunmaktaydı.
İfadesinde banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu "karımın ihtiyaçları" olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise "harçlık" olarak nitelendirdi.