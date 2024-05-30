Engelli çocuğunu öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kadın, engelli çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

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Engelli çocuğunu öldürüp intihar etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yiğitler Mahallesi'nde ikamet eden Ümran Ö. (53), engelli olduğu öğrenilen oğlu Yusuf Hakan Ö'yü (31) banyoda kesici aletle öldürdükten sonra intihar etti.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yusuf Hakan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ümran Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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