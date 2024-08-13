Engelli Anneye Asfalt Hizmeti

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, evinin önündeki asfaltsız sokaktan dolayı engelli annesini tekerlekli sandalye ile taşıyamadığını dile getiren Kazım Aydın’ın mağduriyetini anında çözdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydın ailesinin oturduğu sokağa sıcak asfalt dökerken, Başkan Kocagöz, engelli anneyi ziyaret ederek bir başka isteğinin olup olmadığını sordu.

Halkın mutluluğunu ve huzurunu ön planda tutarak hizmet çalışmalarını sürdüren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, istek ve talepleri göz önünde bulundurarak etkili çözümler üretiyor. Başkan Kocagöz, geçtiğimiz günlerde Kepez Belediyesi’nin Sağlık Merkezi’nde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerini ve çalışmalarını yerinde incelemişti. Sağlık Merkezi’nde vatandaşların memnuniyet derecesini değerlendirirken, Kazım Aydın adlı vatandaş, evinin önündeki asfaltsız sokaktan dolayı engelli annesini tekerlekli sandalye ile taşıyamadığını dile getirmişti. Başkan Kocagöz, bir evladın engelli annesi için olan bu talebinin hemen karşılanmasını istedi.

YOL ASFALTLANIRKEN, ANNEYİ ZİYARET ETTİ

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hızla Aydın ailesinin oturduğu Şelale Mahallesi, 7228 Sokağa greyder ile sıcak asfalt döktü. Ekipler, sokağa sıcak asfalt sererken Başkan Kocagöz, engelli anneyi ziyaret ederek elini öptü. Güngör Aydın’a, “Teyzem nasılsın. İyi misin?” diyerek hal hatır sordu. “Sen yolda rahat gidebilesin diye, mahalleye sıcak asfalt yapıyoruz. Başka bir ihtiyacın var mı? Bir şeye ihtiyacın olduğunda hemen oğlunla haber ver. Her zaman emrindeyiz” dedi.

“BİZİM İÇİN DEĞERLİ BİR İSTEK”

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kazım Aydın ile Sağlık Merkezi’nde karşılaştığını ve annesi ile ilgili talebini kendisine ilettiğini belirterek, “Bu bizim için çok değerli bir istekti. Bizim için çok çok önemliydi. Belediyenin yapabileceği bir imkan varken, yapmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü, biz önce insanız diye yola çıktık. İnşallah, bize annemiz dua eder. Allah annemize de sağlık versin, yolları hayırlı uğurlu olsun“ diye konuştu.

Annesi için bulunduğu talebin hızlı bir şekilde yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazım Aydın, “Annem bir senedir yatalak hasta, felç oldu. Aynı zamanda da tansiyon ve şeker hastası... Evimizin sokağında asfalt olmadığı için annemi tekerlekli sandalyesi ile taşımak çok zor oluyordu. Başkanımızdan evimizin önündeki sokağın asfaltlanmasını istedim. Sağ olsun isteğimizi kırmadı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Kocagöz, Şelale Mahallesi 7228 Sokakta asfaltlama çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle tek tek tokalaşarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA