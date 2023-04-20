Enflasyona göre belirleme dönemi bitti: Kira fiyatlarına yeni düzenleme geliyor!

KİRA TAVAN UYGULAMASI TEMMUZ’DA SONA ERİYOR

Hükümetin kiracıları korumak için uygulamaya aldığı yüzde 25'lik tavan uygulaması Temmuz ayında sona erecek. Yasal düzenlemeye rağmen özellikle ev sahipleri eski kiracılarına "ya fiyatı artır ya da evden çık" baskısı yapıyor.