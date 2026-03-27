Enerji Krizi Derinleşiyor: Rusya Petrol İhracatını Yasakladı

Rusya Devlet ajansının bildirdiğine göre Rus üreticilerin benzin ihracatının 1 Nisan'dan itibaren 6 ay süreyle yasaklanması kararı alındı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, gerekirse Rusya'nın ihracat kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koyabileceğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere bugün petrol şirketleriyle bir araya geleceğini söylemişti.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sonlandırma görüşmelerinin iyi gittiğini söyleyerek enerji tesislerine saldırmayı 10 gün daha ertelediğini açıklamasının ardından geriledi ancak savaş öncesine göre halen oldukça yukarıda. 2026'nın başından bu yana petrol fiyatları yüzde 70, doğalgaz fiyatları yüzde 85 yükselmiş durumda.

Kaynak: AA