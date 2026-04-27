Enerji Bakanlığı'na Yürümek İsteyen Madencilere Polis Barikatı
Günlerdir Ankara'da, Kurtuluş Parkı'nda ödenmeyen hakları için direnişlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, bugün bir kez daha Enerji Bakanlığına yürümek için harekete geçti. Milletvekillerinin de destek verdiği işçilerin önüne barikat kuran polis ekipleri madencilere biber gazıyla müdahale etti. İşçiler, polis barikatlarına tepki olarak Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemine başladı.
13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak ödenmeyen hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 16'ıncı, açlık grevlerinin ise 8. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sürdürüyor.
ENERJİ BAKANLIĞI'NA YÜRÜMEK İSTİYORLAR
Bağımsız Maden-İş öncülüğünde sürdürdükleri eylemlerinde Enerji Bakanlığına yürüyerek seslerini duyurmak isteyen işçiler, bugün bir kez daha karşılarında çevik kuvvet ekiplerini buldu.
İŞÇİLER BARİKATA YÜKLENDİ
Milletvekillerinin de destek olduğu işçiler, Bakanlığa yürümek için polis barikatlarına yüklendi.
İŞÇİLER BİR KEZ DAHA YÜRÜYÜŞE GEÇTİ
Madenciler bir kez daha bakanlığa yürümek için barikata yüklendi. Barikatın aksi yönünde hareket eden bir grup madencinin ise önü Kurtuluş Parkı içinde bir kez daha kesilirken, işçiler oturma eylemine başladı.
Öte yandan polis ekipleri, işçilere destek için Kurtuluş Parkı'nda bekleyen gruplara biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti.
