Enerji Bakanlığı'na Yürümek İsteyen Madencilere Biber Gazlı Müdahale: Başaran Aksu Gözaltına Alındı

Günlerdir Ankara'da, Kurtuluş Parkı'nda ödenmeyen hakları için direnişlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, bugün bir kez daha Enerji Bakanlığına yürümek için üçüncü kez harekete geçti. Milletvekillerinin de destek verdiği işçilerin önüne barikat kuran polis ekipleri madencilere bir kez daha biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonucu Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ve Genel Başkanı Gökay Çakır gözaltına alındı.

13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak ödenmeyen hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 16'ıncı, açlık grevlerinin ise 8. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sürdürüyor.

ENERJİ BAKANLIĞI'NA YÜRÜMEK İSTİYORLAR

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde sürdürdükleri eylemlerinde Enerji Bakanlığına yürüyerek seslerini duyurmak isteyen işçiler, bugün bir kez daha karşılarında çevik kuvvet ekiplerini buldu.

İŞÇİLER BARİKATA YÜKLENDİ

Milletvekillerinin de destek olduğu işçiler, Bakanlığa yürümek için polis barikatlarına yüklendi.

İŞÇİLER BİR KEZ DAHA YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Madenciler bir kez daha bakanlığa yürümek için barikata yüklendi. Barikatın aksi yönünde hareket eden bir grup madencinin ise önü Kurtuluş Parkı içinde bir kez daha kesilirken, işçiler oturma eylemine başladı.

Öte yandan polis ekipleri, işçilere destek için Kurtuluş Parkı'nda bekleyen gruplara biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Üçüncü kez yürüyüşe geçen işçilere bu kez biber gazlı müdahalede bulunuldu. Biber gazından milletvekilleri de etkilenirken, fenalaşan işçiler oldu.

BAŞARAN AKSU GÖZALTINA ALINDI

Üçüncü polis müdahalesinin ardından Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Genel Başkan Gökay Çınar gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

