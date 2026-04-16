Endonezya'dan Geldi, Kapalıçarşı'da Yakalandı: 100 Milyon Liralık Sır Çözüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilen en büyük ve en değerli pırlanta operasyonunu gerçekleştirdi.

Tarihi Kapalıçarşı'da düzenlenen film gibi operasyonla, piyasa değeri 3 milyon doların (yaklaşık 100 milyon TL) üzerinde olan devasa bir pırlanta ele geçirildi.

ENDONEZYA'DAN HAVAYOLUYLA SOKULDU

Kaçakçılık polisinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, yabancı uyruklu bir şebekenin yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye çok değerli taşlar getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Şebekenin izini adım adım süren ekipler, şüphelilerin Endonezya'dan havayolu üzerinden kaçak yollarla yurda soktukları 80 karatlık pırlanta bir yüzüğü Kapalıçarşı'da satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Adları ve eşgalleri tek tek belirlenen 4 şebeke üyesi, tam satışın gerçekleşeceği esnada etraflarını saran polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

CUMHURIYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Emniyet ekipleri, şebekenin 12 Nisan Pazar günü Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında, şebekeyle bağlantılı olduğu saptanan 2 şüpheli daha düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Ele geçirilen 80 karatlık pırlanta ise uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Emniyet yetkilileri, bu taşın bugüne kadar Türkiye'de tek bir operasyonda ele geçirilen en büyük ve en değerli kaçak pırlanta taşı olduğunu kaydetti. Yakalanan uluslararası şebekenin 6 üyesi, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Şubesine götürüldü.

Kaynak: İHA