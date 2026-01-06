En Düşük Emekli Maaşında Yeni Hamle! Kritik Adım Atılıyor

En düşük emekli maaşına yönelik yeni düzenleme bu hafta masaya yatırılıyor. Toplantıdan çıkacak kararın, maaş artışının yasal çerçevesini belirlemesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşına yönelik yeni bir düzenleme için bu hafta kritik bir toplantı yapılacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

Toplantıda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasal düzenlemenin kapsamı ele alınacak. Alınacak kararın ardından düzenlemenin TBMM’ye sunulması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zamları netleşti. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak.

16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL’ye yükseldi. Ancak artışın yürürlüğe girmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Kararın ardından teklifin TBMM’ye sunulması bekleniyor. Memur zammına bağlı olarak evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretlerinde de artış yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

