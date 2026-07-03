En Düşük Emekli Aylığının Artırılmasına İlişkin Teklif TBMM'ye Sunulacak

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TÜİK haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon yıllık yüzde 32.11 , aylık olarak ise yüzde 0.99 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.03 olarak hesaplandı.

Haziran verisiyle beraber TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 17.76'ya ulaştı.

AK Parti'nin, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini saat 12.00'de TBMM'ye sunacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi